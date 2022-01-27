內政部：強力執法嚴防酒駕 籲民眾勿心存僥倖

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部今天說，歲末年終是酒駕高峰期，民眾務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖酒駕上路。警察機關會不定時不定點，在酒駕熱區及治安要點強力執法，嚴防酒駕滋事。

內政部透過新聞稿指出，打擊酒駕是全民共識，也是警察機關重點工作。經統計，110年共取締酒駕（含移送法辦）5萬9454件，較109年取締8萬2626件，減少2萬3172件，近5年呈現逐年遞減趨勢，顯示嚴格取締酒駕有一定成效。

內政部說，雖然酒駕違規情形有所改善，近5年酒駕肇事受傷人數也呈下降趨勢，但死亡人數卻逐年上升。分析肇事致死原因，主要為酒後上路且嚴重超速；統計酒駕肇事車種部分，以機車最高、小客車次之，年齡則以35歲到44歲為大宗。

內政部強調，為展現警察維持社會秩序的決心，從元旦至今，已執行5次「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，共動員警力2萬2399人次，取締酒駕違規1924件、含移送法辦件數1389件。

內政部說，各警察機關將持續在餐廳、KTV、夜店及易發生酒駕行為等地點周邊，部署綜合快打警力，積極防制酒駕行為及街頭聚眾鬥毆案件。

內政部呼籲，民眾切勿心存僥倖執意酒駕上路，最近立法院三讀通過加重酒駕罰則，警察機關將配合加強執法，酒駕零容忍，提醒民眾可先指定駕駛，餐廳、販酒業者等也應負起社會責任，請消費者多利用計程車隊及代駕服務。（編輯：張均懋）1110127

飲酒過量有害健康，酒後請勿開車。