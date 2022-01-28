內政部：春節居家檢疫無假期 違者加重處罰

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（中央社記者陳俊華台北28日電）內政部今天說，全球疫情延續，呼籲返台的民眾和入境者，春節連假期間都要完成14天居家檢疫，將落實訪查、增加關懷頻率；如果違反居家檢疫相關規定，將依法移送集中檢疫、並加重處罰。

內政部發布新聞稿指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，從民國109年1月23日春節小年夜開始，就動員全國民政、警政體系執行從武漢地區擴大到所有入境人士居家檢疫14天的防疫工作。截至今年1月26日止，追蹤關懷的居家檢疫人數已達95萬餘人次。

內政部表示，特別感謝第一線辦理居家檢疫工作的村里幹事、警察、國境線上等基層防疫人員，這2年多來盡力做好居家檢疫者的追蹤關懷工作。

內政部說，春節檢疫除實施14天在防疫旅館檢疫專案外，另實施「10+4」或「7+7」的居家檢疫春節專案，已協調地方民政、警政體系，強化個案從防疫旅館返回家中的跨縣市移動交接，並落實個案在家檢疫期間訪查及增加關懷頻率，確保順利完成檢疫。

在機場入境部分，內政部指出，移民署推出「貼心返鄉通關」專案，提供電話諮詢、加派人員引導說明及增開櫃檯加速通關等措施。為因應國際疫情隨時變化，請返鄉旅客入境前，先行查詢指揮中心入境檢疫相關指引，配合入境檢疫措施，並遵守不攜帶國外肉品的規定。

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內政部說，入境者在連假期間，仍應確實配合14天的居家檢疫，以及後續7天的自主健康管理，如有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922，或致電各地衛生局、通報村里幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫。

另外，內政部表示，很多民間團體或合作社會在春節期間召開會議，順便聯絡會員、社員間的感情，務必確實佩戴口罩、做好個人衛生防護等防疫措施，如果不涉及辦理選舉、補選、罷免等事項的情況下，也可採視訊方式召開大會。（編輯：蘇龍麒）1110128