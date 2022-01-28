與韓國瑜江啟臣朱立倫餐敘 趙少康：這就是團結

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）前高雄市長韓國瑜昨晚邀國民黨主席朱立倫、前國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康餐敘，引發關注，趙少康今天說，大家坐在一起就是團結的象徵，團結不是用嘴巴講，這就是一種團結。

朱立倫、江啟臣、韓國瑜、趙少康昨晚聚餐，並一同在臉書貼出合影照片，營造團結氣氛。

對此，趙少康中午邀請韓國瑜參加網路直播節目前受訪表示，朱立倫、韓國瑜、江啟臣之前都曾跟他吃過飯，這次則是大家一起吃飯，聚餐過程中沒有聊到選舉，也沒有提到2024大選。

趙少康指出，國民黨要打團體戰，誰適合誰就出來，大家分工才會贏，贏了每個人都有工作可做，適才適所，輸了就什麼都沒有，所以絕對不會為了2024誰要出來選而分裂，一定是團結。

趙少康強調，大家坐在一起就是團結的象徵，把水言歡也好、把酒言歡也好，把事情放下來年前聚餐，就是很大的意義，團結不是用嘴巴講，這就是一種團結；平常溝通管道也很暢通，他跟朱立倫是老朋友，溝通沒問題。

至於4人對朱立倫喊出擴大決策圈是否達成共識，趙少康則說，昨天沒討論到這個問題，是否擴大決策由朱立倫決定，若需要提供意見，大家都會提供，也希望朱立倫真的把黨主席做好。

趙少康表示，昨天餐敘氣氛輕鬆，有誰的頭髮長、誰的頭髮短等輕鬆話題，也有房價高漲、疫情嚴峻等嚴肅題目，餐會在昨晚七時許開始、九時許結束，主要就是他們4人吃飯，沒有其他人。

至於下次是否會邀新北市長侯友宜一起聚餐，趙少康說，侯友宜若願意，當然很好，其實台中市長盧秀燕近期也想北上與大家吃個飯，但因為疫情暫緩，所以還要看時機，農曆年後再看看情況。（編輯：康世人）1110128