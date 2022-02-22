朱立倫：很多人搞內鬥 國民黨最大危機

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨主席朱立倫今天表示，黨內很多人喜歡砲口對內、搞內鬥，這是事實，民眾開玩笑說國民黨要改叫「內鬥黨」、前高雄市長韓國瑜還說是「螃蟹黨」，這都不是笑話，是最大危機。

國民黨上午舉行「中央律師團成立」記者會，朱立倫在會中表示，司法不能變成政治工具與打壓反對黨的手段，創造出政治假象，讓社會以為國民黨執政縣市有弊端，這是民主社會不容許的。

朱立倫說，為了維護執政縣市首長的清白、國民黨聲譽，以及黨員在參選過程中，避免受到傷害，國民黨將組成中央律師團全力幫忙，感謝全國80位律師願意站出來，站在公理、司法正義這一方。

台灣民意基金會最新民調顯示，國民黨政黨支持度遭民眾黨超車，美麗島電子報民調也顯示國民黨好感度墊底。朱立倫會後受訪表示，國民黨要團結，要能夠真正讓民眾有信心，提出的政策不能只是少部分人的意見，要獲得社會多數認同，國民黨要走向中間、大眾肯定的路線。

朱立倫說，國民黨最近針對物價、高房價、通貨膨脹、低薪等議題提出看法，這些是民眾有感的，國民黨要多站在民眾這一方；國民黨擁有這麼多位優秀縣市長、從政者，在各方面都獲得社會大眾的肯定，只要多讓民眾有感，國民黨就會獲得更多人的支持。

朱立倫也說，國民黨讓支持者失望的，就是長期以來不能團結，尤其很多人喜歡砲口對內、搞內鬥，這不是笑話是事實，所以他才會一再要求與呼籲砲口對外、團結一致，如果年底選舉無法團結，如何號召更多支持者，這是國民黨當前最重要且要努力的事。

朱立倫指出，民眾開玩笑說國民黨要改叫內鬥黨，或是前高雄市長韓國瑜說國民黨是螃蟹黨，這都不是笑話，是最大的危機。（編輯：謝佳珍）1110222