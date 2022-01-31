5架共機除夕擾台ADIZ 空軍派巡邏兵力應對

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（中央社記者王慶剛台北31日電）空軍今天晚間發布共機動態，5架共機（3架殲16機、1架殲16D機、1架空警500機）侵擾台灣西南防空識別區；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

殲16D電戰機於1月24日首次現身擾台，今天是第2次。學者及退將曾分析，殲16D可能已量產並進行實戰化運用，國軍應強化電子作戰，並與美日分享電子參數，畢竟誰掌握制電磁權、誰就握有戰場主動權。

殲16D新型電戰機為中國國產殲16戰機系列中最新研製並裝備部隊的型號，可與其他戰機形成較完整的航空電子戰體系，破壞敵方訊息獲取能力，癱瘓電磁系統。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。另外，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林克倫）1110131