蔡總統慰勉陸戰99旅 期許三不怕堅實守護國家力量

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總統蔡英文（前左）3日前往高雄慰勉「海軍陸戰隊99旅3營步8連」，感謝國軍在春節期間堅守崗位，也期許持續秉持永遠忠誠的隊訓及戰鬥精神，讓守護國家的力量更加堅實。（總統府提供）中央社記者王揚宇傳真 111年2月3日

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（中央社記者王揚宇台北3日電）總統蔡英文今天前往高雄慰勉「海軍陸戰隊99旅3營步8連」，感謝國軍在春節期間堅守崗位，並期許持續秉持永遠忠誠的隊訓及「三不怕」的戰鬥精神，讓守護國家的力量更加堅實。

蔡總統大年初三上午慰勉海軍陸戰隊99旅3營步8連，聽取行程和任務簡報後，頒發加菜金，感謝海軍陸戰隊戰備執勤辛勞。

蔡總統致詞指出，大年初一、初二，她分別到空軍的防空飛彈連及陸軍269旅，今天來海軍的陸戰99旅，希望透過這些行程，讓民眾看見因為有國軍堅守崗位才能安心過年，大家辛苦了。

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蔡總統說，陸戰隊在兩棲基地訓練、漢光演習，以及聯合反登陸操演等各項任務中，都有很好的成績。她期許新的一年，大家都能持續秉持「永遠忠誠」的隊訓，以及「三不怕」（不怕苦、不怕難、不怕死）的戰鬥精神，讓部隊的戰力更強、讓守護國家的力量更加堅實。

包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政及國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令劉志斌、第四作戰區指揮官傅正誠、99旅旅長李春政等人都出席與會。（編輯：黃瑞弘）1110203