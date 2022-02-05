俄支持北京對台立場 美重申維護台海和平

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）俄羅斯與中國發表聯合聲明，莫斯科完全支持北京對台灣的立場，並且反對任何形式的台獨。美國國務院亞太助卿康達重申美國對台政策表示，美方致力於維護台海和平穩定。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天訪問中國並出席冬季奧運開幕式。他與中國國家主席習近平會談後發表聯合聲明。聲明表示：「俄方重申支持一中原則，認為台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。」由於正值俄羅斯與烏克蘭邊境緊張升高之際，外界關注兩岸現況是否也會受到影響。

康達（Daniel Kritenbrink）今天被問及俄中領袖會談時重申美國對台立場。他表示，美國的對台政策十分明確且長遠，美國的一個中國政策是基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證。美方致力於維護台海和平穩定，美國政策未來也會保持一致。

至於俄中領袖會談，康達表示，習近平與蒲亭的會晤為北京提供鼓勵俄羅斯在烏克蘭問題尋求外交與局勢降溫的機會，這是世界對負責任大國的期許。

康達指出，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，而中國選擇視而不見，表明中國願意容忍或默許俄羅斯脅迫烏克蘭，這將讓北京難堪、損害歐洲安全，並危及全球和平與經濟穩定。

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白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天被問及白宮對俄中領袖會談的看法。她表示，美國總統拜登（Joe Biden）以自己的方式維繫美中關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前與中國外交部長王毅通話時也指出，俄羅斯對烏克蘭的進一步侵略將帶來全球安全與經濟風險，緩解局勢與外交對話是負責任做法，歐洲若有衝突會影響中國在全球利益。

莎琪並表示，目前的重點是繼續與盟友和合作夥伴攜手以防止俄羅斯入侵烏克蘭。（編輯：韋樞）1110205