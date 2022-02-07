強化運輸能量 台灣高鐵戰時納編管制

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（中央社記者游凱翔台北7日電）為強化後備戰力，除新制教育召集已於今年正式上路，國防部近日更進一步預告修法，當國家面臨戰爭時，國軍將實施動員成立「聯合運輸指揮部」，除台鐵外，台灣高鐵屆時將配合軍事運輸納入管制。

為強化後備戰力，全民防衛動員署已在1月1日成立運作，並推動「1年1召、1次14天」新制教育召集，於今年第1季至第3季試行、第4季總檢討，首梯新制教育召集3月初入營。

除此之外，國防部近日進一步預告修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，以完備戰時後備人、物力動員能量，預告終止日為3月28日。

內容提到，依全民防衛動員準備法規定，為強化動員實施階段運輸能量，交通動員準備分類計畫主管機關，應規劃陸運、水運、空運運輸調配戰備準備等規範。

根據「管制辦法」，在動員實施階段，由國防部、交通部、內政部等相關機關派員編成聯合運輸指揮部，負責統籌管制運用陸、海、空軍軍事運輸作業、國外物資接轉及協同管制運用。

在鐵路運輸管制權責部分，聯合運輸指揮部負責鐵路運輸作業運案之管制，依國軍各單位鐵路運輸之需求，訂定配運計畫，完成運量與運能之獲得及運用。

交通部臺灣鐵路管理局配合軍事運輸納入管制，負責鐵路運輸輸具整備作業；台灣高速鐵路股份有限公司（高鐵）配合軍事運輸納入管制，負責高速鐵路運輸輸具整備作業。（編輯：林克倫）1110207