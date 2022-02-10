開放福島5縣食品 時力要求將鍶90納入檢驗標準

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（中央社記者郭建伸台北10日電）行政院宣布日本福島5縣食品有條件解禁，兼任時代力量主席的立委陳椒華今天表示，不反對以公平、嚴謹、互惠的原則開放福島食品，要求政府舉行公聽會與社會溝通，並將可能導致罹癌的放射性鍶90納入檢驗項目。

行政院日前宣布日本福島5縣食品有條件解禁，引發外界關注食安議題。陳椒華今天偕時力秘書長白卿芬、時力台北市黨部主任林泓泰舉行「解禁福島核食安全配套完備嗎？」記者會，並邀請民間團體及政府代表出席。

陳椒華表示，時力不反對以公平、嚴謹、互惠的原則開放福島5縣食品，同意應以風險品項、實際監測數據把關食安，但目前仍有許多疑點尚待釐清。

陳椒華指出，衛生福利部相關解禁調整措施草案僅預告10日，且擬在月底生效，過程過於倉促且缺乏社會溝通，要求政府應舉行公聽會回應民意。

陳椒華指出，政府公告的放射性物質檢測僅有碘131、銫134或銫137，但放射性鍶90並未在檢驗項目中；鍶90可能透過食物鏈進入人體骨骼，若沒有極力把關，可能對幼童成長造成風險。

彰化縣醫療界聯盟前任理事長蔡志宏透過書面意見表示，福島核災後的環境，鍶90和銫137有一定的比率，鍶90釋放Beta射線，較不易檢測，銫137釋放伽瑪射線，容易檢測；官方為方便起見，用檢測銫137的輻射量來推算鍶90的含量。

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但蔡志宏表示，鍶90和銫137的物理性質不同， 生物的吸收比率也不同 ，銫137比較像鈉，容易由體內排出，生物半衰期通常不超過100天；鍶90的物理特性比較像鈣，容易集中到骨頭，不容易從身體排出，生物半衰期超過30年，若被吸收入骨骼系統，對人體影響久遠，恐增加骨癌風險，呼籲福島5縣食品應檢測鍶90。

衛福部食藥署食品組副主任鄭維智說，目前政府訂定檢驗標準包含銫134、銫137及碘131，足夠確保食品安全，因此目前標準裡面未訂定鍶。陳椒華則要求衛福部應將鍶90納入檢驗標準。（編輯：蘇志宗）1110210