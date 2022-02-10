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馬英九、李貴敏收到恐嚇信 朱立倫籲警方儘快蒐證

2022/2/10 17:11（2/10 17:16 更新）
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故總統蔣經國文膽張祖詒10日在經國七海文化園區舉辦「總統與我」新書發表會，前總統馬英九（圖）出席致詞回憶當年。中央社記者徐肇昌攝 111年2月10日
故總統蔣經國文膽張祖詒10日在經國七海文化園區舉辦「總統與我」新書發表會，前總統馬英九（圖）出席致詞回憶當年。中央社記者徐肇昌攝 111年2月10日
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席朱立倫今天說，聽聞前總統馬英九辦公室與國民黨立委李貴敏辦公室收到恐嚇信，他感到十分痛心與錯愕，呼籲警方儘快蒐證，找到這些殘害台灣民主自由的黑手。

繼馬英九辦公室驚傳收到恐嚇信後，台北市警方今天證實，昨天獲報李貴敏同樣收到署名「何歡喜團隊」的疑似境外恐嚇信件，現正積極採證調查和加強維安。

朱立倫下午透過臉書表示，聽聞馬英九辦公室與李貴敏辦公室收到恐嚇信，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣，逆我者死」，他感到十分痛心與錯愕，呼籲警方儘快蒐證，找到這些殘害台灣民主自由的黑手。

朱立倫說，在香港的民主被沒收後，馬英九曾批判北京對香港民主自由的壓制，李貴敏在立法院問政也始終秉持自由、人權、法治的精神；國民黨從未阻擋香港人到台灣，國民黨立委甚至提出「港澳條例」修法積極協助有需要的港人來台，心始終與香港民眾在一起。

朱立倫指出，香港近年來充滿硝煙烽火，在香港人爭取民主自由過程中，他始終強調，反對北京沒收香港的民主，並強烈呼籲北京面對不同的聲音，應採取理解與包容的態度，而非單方面強力壓制、傷害人民的權益。

朱立倫表示，作為一個中華民國派，絕對堅持聲援香港民眾爭取民主與自由，堅持民主自由、法治人權，他「撐」馬英九、李貴敏。（編輯：蘇志宗）1110210

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