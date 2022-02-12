陳文儀投書加媒：台灣加入CPTPP對加、台是雙贏

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（中央社記者胡玉立多倫多11日專電）駐加拿大代表陳文儀9日投書加拿大國會山莊時報，呼籲加拿大繼上月與台灣共同宣布啟動投資促進及保障協議（FIPA）探索性討論之後，順勢而為，朝多邊合作方向努力，支持台灣加入CPTPP。

陳文儀向國會山莊時報（The Hill Times）投書表示，亞太地區是全球經濟成長引擎，也是加拿大貿易投資關鍵地點。加拿大與亞太各主要組織密切合作，隨著加拿大尋求在亞太地區扮演更吃重角色，需要加強與志同道合國家的接觸。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是目前亞太地區最重要的區域經濟協議，11個成員國的國內生產毛額（GDP）總額逾2兆5千億美元，貿易版塊內的消費者多達5億人。

陳文儀表示，加拿大是CPTPP的一員，台灣是與加拿大共享核心價值觀的自由民主國家，也是加拿大更廣泛參與亞太地區的理想合作夥伴和重要試金石。

陳文儀指出，「今年1月，加拿大和台灣共同宣布啟動FIPA探索性討論，這是積極的一步，我們應順勢而為，朝著更大的多邊合作方向努力」。

陳文儀強調，支持台灣申請加入CPTPP，符合加拿大政府更廣泛推動改善與亞太地區的貿易關係，也呼應加國象徵數十億加元商機的印太戰略；「然而，對於像台灣這樣面臨獨特外交和政治挑戰的高素質申請國，加拿大必須明確表示支持」。

台灣是加拿大在亞太地區第6大貿易夥伴，與加拿大的貿易額超過加拿大及其大部分CPTPP夥伴，僅次墨西哥、日本和越南。

根據加拿大統計局數據，截至2020年底，台灣對加拿大累計投資超過31億5000萬加幣（約新台幣692億元），加拿大對台投資超過63億9000萬加幣；兩國雙向投資持續增長。

加台各有所長，相得益彰。加拿大是汽車出口大國，軟體研發能力突出；台灣不僅在ICT和半導體產業高度專業化，還是可靠的汽車零部件製造商。台灣加入CPTPP意味加拿大公司將獲得更大市場；雙方在清潔可再生能源、電動汽車和電池、高科技製造、採礦、電子商務和金融等領域，都有可觀潛力，而這些領域全都在CPTPP涵蓋範圍內。

陳文儀指出，CPTPP擴展的運作方式是各方均須同意新成員加入。加拿大作為CPTPP第2大經濟體，自我定位為一個在亞太地區做出積極貢獻的印太國家，若能帶領其他成員表達對台灣的支持，將有助於這方面的努力。

投書提到，台灣是世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）正式成員，台灣的市場經濟先進透明，在全球供應鏈扮演關鍵角色；台灣已做好充分準備並致力於遵守CPTPP高標準的貿易和投資規則。

陳文儀指出，台灣透過雙邊機制和APEC，積極爭取CPTPP所有成員支持；而且，台灣的努力並沒有被忽視，包括日本在內的一些CPTPP成員已公開表示，歡迎任何能滿足要求的貿易夥伴。

投書呼籲，加拿大的貿易一直強調包容性，讓CPTPP納入新會員符合此政策方向。歡迎台灣加入CPTPP，不僅可讓加拿大企業在亞太地區繁榮發展，還能更進一步維護基於規則的貿易體系，為加拿大和台灣帶來雙贏。（編輯：周永捷）1110212