國防部公職人員財產申報公開抽籤 落實行政透明

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（中央社記者王慶剛台北15日電）國防部今天舉行國軍「110年度公職人員財產申報實質審查」公開抽籤記者會，共抽出304人；國防部副部長柏鴻輝說，應恪遵財產申報規定以實踐陽光法案的公開透明精神，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

國防部上午的公開抽籤記者會，依據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，抽出304人實施實質審查作業，並從304人中再抽出7人實施前後年度申報資料比對。

國防部副部長柏鴻輝致詞表示，廉潔是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務應恪遵財產申報規定以實踐陽光法案的公開透明精神，並督勉全體國軍人員無論在建軍備戰或行政作業，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

抽籤工作由柏鴻輝主持，並與陸軍常務次長房茂宏中將、總督察長劉得金中將、政風室主任李凌雲、總督察長室軍紀督察處長胡瑞訓少將及現場記者，透過電腦作業系統「隨機抽樣」的方式抽出，藉由公開公正的抽籤程序，落實行政透明。

抽籤結果，由陸軍航特部少將副指揮官郭力升等304人實施財產申報實質審查作業，並由陸軍司令部督察長室戰督組上校組長張俊清等7人實施前後年度申報資料比對。

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國防部指出，為貫徹陽光防腐、廉潔政府的施政目標，每年均辦理公開記者會，會同相關主官、主管人員以及現場記者電腦抽籤隨機選出接受實質審查的對象。

國防部表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報外，電腦上線申報率達100%。另為簡化申報程序，國防部積極鼓勵國軍授權法務部功能平台進行財產查調，107年的授權率已自39.5%提高到91.5%，110年更達到97.12%。（編輯：謝佳珍）1110215