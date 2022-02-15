佛訥訪台拜會蔡總統 肯定台灣是美國印太戰略基石

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總統蔡英文（前右）15日在總統府接見美國華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）（左），受疫情影響，蔡總統與佛訥分別張開雙臂，象徵在空中擁抱老朋友、熱情致意。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥時表示，希望繼續支持深化台美關係，包括展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判；佛訥則說，台灣是非常重要的盟友，是美國印太戰略的基石。

蔡總統今天在總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）、傳統基金會成員金凡中（Anthony Kim），她感謝訪賓在緊湊的亞洲行程中，特地訪問台灣，展現對台灣的重視跟情誼，新的一年，她期待台美有更多合作成果。

蔡總統說，佛訥是台灣的好朋友，老朋友，過去來訪上百次，從她上任以來，常常可以與佛訥見面交流，她記得2019年兩人在總統府見過2次面，因為疫情關係，這次再次會面，可能是相隔最久的一次。

蔡總統提到，去年公投結果，台灣人民已展現出積極參與國際決心，最近調整日本食品輸入管制措施，也是再次展現台灣願意接受國際標準，有決心解決困難的貿易問題，並且迎向高標準的國際經貿體系。

她說，傳統基金會昨天發布的2022年經濟自由度報告，台灣經濟自由度名列全球第6名，在亞太地區僅次新加坡與紐西蘭，這也顯示對於打造自由開放及公平的經貿環境，台灣的努力與表現已受到肯定。

蔡總統表示，台灣身為世界貿易組織（WTO） 、亞太經濟合作會議（APEC）等多邊經貿組織的成員，希望更積極參與區域經濟整合，因此也正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

她說，台灣也會持續跟全球民主夥伴繼續深化各領域合作關係，希望佛訥博士跟傳統基金會能夠繼續支持深化台美關係，包括展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判。

蔡總統並說，威權主義在全球擴張，是國際關注的議題，佛訥博士從40多年前第一次訪問台灣，一路見證台灣的民主轉型發展，非常了解台灣對於民主自由的堅持；台灣會持續守住民主防線，跟美國等理念相近的民主國家攜手合作，堅定捍衛印太區域和平穩定，守護民主、人權。

隨後致詞的佛訥指出，27年來，傳統基金會每年都會發布年度經濟自由度報告，一開始的時候，台灣在全世界大概排名27名左右，現在則是全世界第6名；這5年內，台灣的排名穩定向上成長，美國的成績反而倒退。

美國華府智庫「傳統基金會」公布年度經濟自由指數報告，台灣首獲「自由」評比。總統蔡英文（右）15日在總統府接見傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）（左），從佛訥手中接過年度經濟自由指數報告書。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

佛訥提到，過去40年，台灣與美國在台灣關係法之下發展了非常特別且深刻的情誼；他還記得台灣關係法當初剛通過的時候，得到跨黨派支持；如今台美強健的雙邊關係依舊是跨黨派的意志，不論是在國會或行政部門，不論是川普或拜登總統，這是美國人民的意志，他們相信，應該與台灣維持良好的關係，因為台灣代表許多重要的價值。

佛訥認為，經濟自由度報告顯示台灣不但有決心發展自由經濟，同時也希望人民可以享受自由、有獨立的運作機構；台灣可說是亞洲跟全世界的模範，也就是，一個國家可以持續有新的發展、展開新的章節。

佛訥指出，台灣是非常重要的盟友，是美國印太戰略的基石，是跨越整個太平洋，在亞洲跟美國之間的一個重點。

佛訥表示，傳統基金會報告評價的不只是經濟自由度，還有每個國家的法治程度、透明度、人民所扮演的角色，從報告中都可以看到台灣不斷在成長；自由影響每一個人、每一天生活，他非常高興看到經濟自由度報告中，台灣表現如此傑出。

佛訥也說，很高興聽到蔡總統致詞當中提到希望台美可以合作簽署自由貿易協定與數位經濟方面的協定，他希望可以強化雙邊關係，不能只是一直看過去的歷史，更應該看向未來。（編輯：黃國倫）1110215