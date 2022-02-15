台灣經濟自由度全球第6 司法效能創歷史新高

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（中央社記者林長順台北15日電）司法院今天指出，美國智庫傳統基金會14日發布「2022經濟自由度指數」，台灣在184個經濟體中排名第6名。其中，司法效能為94.2分，比去年大幅進步21.3分，創歷史新高。

司法院指出，國發會分析，今年台灣「司法效能」指標得分94.2增加21.3分最多的主因，在於2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置科技法庭等措施，因應COVID-19疫情之法院正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，及建置商業法院審理重大商業紛爭等積極提升司法透明度及便利度措施，獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。

另外，國立中正大學犯罪研究中心昨天發表「110年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1%民眾對於法官可公正公平審理與判決刑事案件持正面評價，與去年調查相比，信任度上升6.4個百分比。

對此，司法院表示，綜合觀察司法院、遠見雜誌以及中正大學犯罪研究中心的歷年民調，近10年來司法公信力均呈現上升趨勢，司法院及遠見雜誌的民調更為近10年最高（中正大學則為近10年次高），足見司法改革已逐漸見效。

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司法院另指出，經比較司法院、遠見雜誌以及中正大學犯罪研究中心近10年的民調，中正大學犯罪研究中心所做民調的司法信任度一向最低，甚至比起遠見雜誌的民調差距高達26.9個百分點（104年），由於中正大學犯罪研究中心並未同步公布問卷內容，無法判斷問卷措辭如何。

司法院表示，但從中正大學犯罪研究中心民調的其他調查成果多涉及維護治安、強力緝毒、詐騙犯罪防制等與警政、偵緝犯罪有關者，與法官需本於無罪推定原則，兼顧人權維護與正義實現的工作本質並不相同，是否因民調主題的設定、題目的排列順序、答案（選項）的設定，而產生民調上的歧異結果，尚待進一步檢視。（編輯：張銘坤）1110215