吳釗燮22日將與美前防長對話 聚焦印太安全關係

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（中央社記者王慶剛台北16日電）外交部長吳釗燮將於美東時間22日與美國前國防部長艾斯培進行視訊對話，討論美國印太安全夥伴關係、中國崛起、威權主義與假消息等挑戰。

主辦單位馬侃研究所（McCain Institute）在網站上指出，近幾個月來，拜登政府外交政策的首要任務是重新與美國印太夥伴連結。馬侃研究所邀請專家與艾斯培（Mark Esper）討論美國的印太安全夥伴關係，及如何應對這個時代最急迫的挑戰，包括中國崛起、日益增長的國際威權主義、全球假消息等。

根據馬侃研究所提供的議程，吳釗燮與艾斯培視訊對話將於美東時間22日上午11時展開。

艾斯培是川普時期的國防部長（2019年7月至2020年11月），他畢業於西點軍校、哈佛大學甘迺迪政府學院公共管理碩士、喬治華盛頓大學公共政策博士，曾任美國主要軍工企業雷神公司政府關係副總裁，也曾擔任陸軍部長。

艾斯培現為馬侃研究所的特聘研究員，近期就美國安全與各界專家對談。之前的對談者包括：拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）、哥倫比亞總統馬奎斯（Iván Duque Márquez）、澳洲前國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）、前英國首相梅伊（Theresa May）、瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德（Carl Bildt）等人。（編輯：郭無患）1110216