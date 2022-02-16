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首頁 / 政治

拚留才 藍領移工符合3條件有望申請永久居留

2022/2/16 20:51（2/16 21:44 更新）
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勞動部日前計畫，藍領移工符合在台服務6年、有技術等3條件，經雇主申請可成為中階技術人力，滿5年後則可申請永久居留。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
勞動部日前計畫，藍領移工符合在台服務6年、有技術等3條件，經雇主申請可成為中階技術人力，滿5年後則可申請永久居留。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北16日電）勞動部日前計畫，藍領移工符合在台服務6年、有技術等3條件，經雇主申請可成為中階技術人力，滿5年後則可申請永久居留。勞動部官員說，明天將在行政院會報告方案細節，定案後將對外說明。

現行家事移工在台最長年限為14年、廠工等則是12年，年資期滿就必須回國，為了拚留才，勞動部明天將在行政院會報告「移工留才久用方案」。

勞動部日前指出，許多移工在台工作久了之後經驗老練，為留用人才，因此設計「中階技術人力」方案，研擬針對在台長期服務6年、有技術、薪資門檻達一定水準的移工，經雇主申請可成為中階技術人力，滿5年後可申請在台永久居留。

根據勞動部初步規劃，取得「中階技術人力」者，仍要有雇主的聘僱許可才能在台灣工作，並不等於已經成為「移民」；聘僱許可是3年要申請一次，若在成為中階技術人力後未能獲得雇主聘僱，期滿仍要回國。

勞動部官員晚間對中央社記者表示，明日報告方案與先前初步規劃相去不遠，待明天院會報告方案細節，相關內容定案後，將對外說明。（編輯：蘇龍麒）1110216

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