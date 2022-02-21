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民進黨辦國務青旗艦營 錄取率15.6%創新低

2022/2/21 11:43
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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨青年部主任蔡沐霖今天指出，「2022國務青旗艦營」吸引全國各地青年熱情響應，這次報名人數相比去年同期，成長超過3倍，最終從459位報名者中，錄取72位學員，錄取率15.6%，是2020年以來「國務青」系列活動新低。

民進黨今天發出新聞稿表示，由民主學院主辦、青年部協辦的「2022國務青旗艦營」於16日截止報名，經過連日審查報名資料後，今天決定錄取來自26校、31系共72位學員，將正式發出錄取通知。

蔡沐霖說，感謝全國各地青年熱情響應，這次營隊報名人數大幅增加，相比去年同期成長超過3倍。但因整體活動規劃嚴守防疫規定，有室內活動人數上限，經主辦單位調度人力物力後，僅能適度增額錄取。最終從459位報名者中，錄取72位學員，錄取率15.6%為2020年以來「國務青」系列活動新低。

蔡沐霖指出，這次錄取的72位學員，除了地域分布平均、性別比例接近外，學員來自26校，橫跨了法政社、語文、教育、外交經貿、都市計畫、理工、生科、農業、多媒體設計等共計31個系所，相當多元，其中也包含來自技職體系的學生。最年輕學員為剛滿18歲的高中生，平均年齡則為21歲。

蔡沐霖並公布「2022國務青旗艦營」最新一波講師名單，除了已公布的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁、立法委員林靜儀以外，更邀請到黃世杰、莊競程、林宜瑾3位來自北中南不同區域的立委，以及黃健峰、顏子傑、詹賀舜、張力可、陳奕翰、戴偉峻、蔡宛芬等多位執政縣市政務局處首長，就「地方治理，根基永續」主題傳授實務經驗。

蔡沐霖指出，這幾天幾次審視報名名單，發現各地優秀的遺珠相當多，雖然很可惜，但也代表民進黨「國務青」的品牌越來越受到肯定。民進黨青年部將持續推出不同型態的青年培力活動，以營造更多元的公共事務參與環境。（編輯：楊蘭軒）1110221

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