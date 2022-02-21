監院邀國防部座談 關注國軍第一波攻擊承受能力

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（中央社記者陳俊華台北21日電）監察院外交及國防委員會日前邀國防部戰略規劃司長李世強中將座談，監委關注共軍第五代戰機殲20、通用直升機直20成軍對台灣空防的影響、以及國軍面對共軍第一波攻擊的承受及反擊能力等。

監察院透過新聞稿指出，監察院外交及國防委員會17日邀李世強解析「110年度國防報告書」，以增進監察委員對於國防政策及軍事戰略計畫的瞭解，並做為職權行使的參考。座談共有包括監察院長陳菊等22位監委參加。

監察院表示，國防部戰略規劃司負責國防政策擬議、軍事合作交流、軍事戰略計畫作為及精進等工作，是國防政策與建軍規劃的重要單位。李世強曾任海軍168艦隊長、海軍艦隊指揮部參謀長及副指揮官、參謀本部作戰及計畫參謀次長室助理次長等要職。

李世強在座談會中首先針對國防報告書屬性與定位，以及書中有關台灣戰略指導、戰力發展與如何因應共軍安全威脅等議題提出說明，隨後由與會監委提問。

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監委林郁容、葉宜津關心共軍第五代戰機殲20、通用直升機直20成軍對台灣空防的影響，對於共機頻繁擾台，國軍是否加以嚴密監控以避免突發事件發生；監委林文程關心國軍面對共軍第一波攻擊的承受及反擊能力；監委浦忠成關注台灣與美、日、澳等印太區域重要夥伴國家軍事交流與合作進展。

外交及國防委員會召集人賴鼎銘則提出台灣近年軍事防衛構想的連貫性，以及國防部全民防衛動員署成立後，後備動員的最新進展。相關問題由李世強逐一回答。（編輯：郭無患）1110221