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烏克蘭危機
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烏克蘭危機8/300

美日制裁俄羅斯 外交部：願參與任何有助和平努力

2022/2/24 13:06
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）俄羅斯進軍烏克蘭，美、日、歐盟等皆對俄羅斯祭出制裁，台灣是否跟進，外交部今天表示，台灣作為國際社會負責任一員，願參與任何有助和平解決爭端的努力，台灣將與美國等理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安針對媒體詢問，傳聞台灣收到美國邀請加入制裁俄羅斯的行列，台灣是否將呼應民主陣營國家對俄羅斯採取制裁，做出上述回應。

歐江安說，外交部將密切關注情勢，並與美國等理念相近國家緊密協調，採取何種適當因應作為還在協調當中，要討論的是何為最佳方案來協助烏克蘭與維持區域和平穩定，經濟部已說明會盤點產業做好最佳因應，外交部目前未針對特別產業。

歐江安表示，蔡總統已做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，以共同努力維繫區域局勢和平穩定。台灣作為國際社會一員，願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

外交部重申，呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立與領土完整，台灣反對以武力或威迫方式片面改變現狀，支持各方透過和平理性的對話解決歧見。（編輯：謝佳珍）1110224

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