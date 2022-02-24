黃郁婷穿中國隊服爭議 民團促彈劾體育署官員

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針對參加北京冬奧的台灣選手黃郁婷爭議，多個民間團體及政黨24日上午向監察院檢舉教育部及體育署嚴重失職，並對教育部提出糾正案。中央社記者郭日曉攝 111年2月24日

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（中央社記者王慶剛台北24日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧，上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議。多個民間團體今天向監察院遞交檢舉函，要求立案調查，糾正教育部並彈劾體育署代理署長林騰蛟、副署長林哲宏及洪志昌。

截至今天下午3時，記者仍無法取得體育署回應。

綠色逗陣之友會理事長陳師孟與台灣制憲基金會、永社、北社、台灣陪審團協會等社團上午前往監察院遞交檢舉函，要求立案調查黃郁婷事件。

陳師孟表示，主管機關處理黃郁婷事件的態度令人憤怒，讓人民對政府信任感完全喪失。原先台灣決議跟隨國際民主國家，杯葛冬奧開幕式，這原可表現出台灣不屬於中國的一部分，結果這個決定卻在幾天後被推翻，台灣不僅參加，還由黃郁婷掌旗，是很大的諷刺；因此向監院提出檢舉，要求公開決策過程、開過哪些會議，哪些人參加，以釐清真相。

台灣制憲基金會執行長林宜正說，黃郁婷言行讓台灣國格受損、錯把敵國當祖國。依照規定，體育署負有監督、考核、輔導國家代表隊的權力，也肩負督導中華奧會委辦事項的責任，但這次事件體育署毫無作為，明顯失職。

綠色逗陣之友會等團體也透過新聞稿表示，作為主導國家教育政策主管機關的教育部，顯然在國民主權意識的培育上，出現嚴重錯誤。針對國家運動選手，忽略國籍的言行，教育部和體育署反應遲鈍、毫無作為，甚至處理不當，已經嚴重傷害國家顏面，影響國家利益。

新聞稿指出，教育部與體育署關於參加北京冬奧開幕式的決策轉折和黃郁婷言行傷害國家利益一事，請監察院本於職權詳為調查，對錯誤的行政決策提出糾正，並對主管機關首長違反國家利益的行政行為提出彈劾。（編輯：蘇志宗）1110224