前科索沃總統籲擴大與台來往 互設代表處

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曾任總統和外長的科索沃議員帕喬利接受中央社訪問時表示，他呼籲科索沃與台灣互設代表處，全面擴大來往。（圖取自facebook.com/behgjeti）

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（中央社記者林育立柏林24日專電）曾任總統和外長的科索沃議員帕喬利接受中央社訪問時表示，科索沃與台灣有相當大的合作潛力，他呼籲雙方互設代表處，全面擴大來往。

現年70歲的帕喬利（Behgjet Pacolli）是科索沃著名的政治人物和商人，當過總統、副總理和外交部長，目前是國會議員。他對台灣高度友好，2020年擔任外長時曾祝賀蔡英文總統連任，高雄日前發生大火，他也主動透過推特向死難者家屬表示哀悼。

帕喬利於21日接受中央社記者訪問時表示，科索沃與台灣共享民主價值，與美國關係密切，一樣有特殊的歷史，面臨類似的挑戰，不過在貿易、政治、民間各領域還未展開真正的交往，合作潛力有待進一步開發。

帕喬利認為，兩國可先從經貿領域發展關係。他說，科索沃位居西巴爾幹的中心，台灣業者可以把科索沃當作樞紐，進入歐洲、西巴爾幹和土耳其的市場，尤其在台灣擅長的科技領域，科索沃有龐大的潛力。

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去年，科索沃國會和台灣立法院相繼成立友好團體，並首次進行視訊會議。帕喬利表示，為深化雙邊關係，台灣應該像在立陶宛、歐洲多數國家、以及未來可能在斯洛維尼亞一樣，在科索沃成立代表處。

帕喬利說，他擔任外長時，加入美國、歐洲各國祝賀蔡總統連任，見證台灣活潑的民主，這是兩國擴大往來的基礎。他承諾會以前總統和現任議員身分，全力推動雙邊合作，並期盼在疫情條件允許下訪問台灣。（編輯：黃自強）1110224