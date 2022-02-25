嘉市228追思 受難家屬籲拆中正紀念堂蔣介石銅像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

228事件75週年前夕，嘉義市25日舉行追思紀念會，市府主管與受難者家屬等人一同在嘉義市228紀念碑前獻花，對當時受難者表達追思及哀悼之意。中央社記者黃國芳攝 111年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）228事件75週年前夕，嘉義市今天舉行228事件追思紀念會，嘉義市長黃敏惠與受難者家屬一同在嘉義市228紀念碑前獻花。受難家屬代表則希望拆除中正紀念堂蔣介石的銅像。

228事件75週年紀念前夕，嘉義市今天在嘉市228紀念碑前廣場舉行追思紀念會，黃敏惠率領嘉市府主管，與前監察院長張博雅、財團法人嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等人一同在紀念碑前默哀、獻花，對當時的受難者表達追思及哀悼。

黃敏惠致詞指出，1947年2月28日發生1件令所有台灣人悲傷及痛苦的歷史悲劇；每一年到紀念碑前追思，內心都是無比沉重，因為有先賢先烈付出及犧牲，才有今日自由民主台灣。希望追思會能夠撫平家屬傷痛，更盼望大家能夠引以為鑑、不要重蹈覆轍，用愛、尊重及包容迎向和平公義。

張博雅表示，台灣民眾應該記取228的歷史教訓，絕對不能重蹈覆轍，要用更多的愛、包容，讓台灣這塊土地更加自由民主、和諧。

張博雅指出，她於1989年在嘉義市擔任市長時，建立全國第1座228紀念碑，當時沒有用到公家的1分錢，經費全是市民所捐，當時228事件還沒有解禁，當初建立時，還受到當時的台灣省主席打電話關切，想要禁止。

江榮森以228受難者家屬代表致詞表示，228事件是當時執政黨政府官兵屠殺老百姓的真實案件，在75年後的今日，轉型正義還是無法落實，228事件元凶是蔣介石，但蔣介石的銅像還坐在中正紀念堂內，並受台灣民眾瞻仰，這對受難者家屬是極大諷刺。

江榮森當場向政府提出2項建議，他說，拆除中正紀念堂蔣介石的銅像，以及蔣介石位於桃園慈湖的墓園與銅像，蔣介石在228事件的所作所為，不值得民眾敬仰。

追思紀念會後，黃敏惠前往嘉義市228紀念館參觀228事件75週年嘉義地區紀念特展，由江榮森親自導覽解說。（編輯：戴光育）1110225

嘉義市政府25日在228紀念碑前廣場舉行228事件追思紀念會，市長黃敏惠（右）、前監察院長張博雅（右2）及嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森（右3）一同獻花追悼。中央社記者黃國芳攝 111年2月25日