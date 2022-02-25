柯文哲譴責俄侵烏 聯名寫信聲援基輔市長

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）俄烏開戰，台北市長柯文哲對此表示，他譴責俄羅斯侵略烏克蘭，也與布拉格等市的市長聯名寫信支持基輔。柯文哲並說，自立自強，靠自己最重要，「不要老是幻想別人會來幫忙」。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲被問及俄羅斯與烏克蘭開戰一事表示，他主張和平，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，爭執應盡量用和平方式解決，戰爭是不好的方法。

柯文哲表示，前幾天布拉格市長有發E-mail給他，而台北市作為國際社會一員，21日已經跟布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、洛杉磯、阿姆斯特丹等所謂自由民主陣營的城市市長聯名寫信，對烏克蘭首都基輔的市長表達支持，若有什麼困難，北市願意協助。

此外，柯文哲昨天宴請中國企業主，外界批評與魔鬼交易、用市府預算做個人關係。柯文哲回應，最近台灣工業總會秘書長表示，能否讓大陸在台企業相關團體說說有哪些困難，而長期以來歐洲商會、美國商會等都有定期餐敘，收集需要北市府幫忙之處，所以答應下來。

柯文哲反問，「現在指控歐洲商會、日商、美商都是魔鬼嗎？」對市府來講，每個在北市經營的企業，有困難的都要幫忙解決。

此外，因確診足跡中有喜來登大飯店「十二廚」自助餐廳，而柯文哲日前才因行程去過，媒體提問他是否也要隔離。

柯文哲表示，北市疫調做得快，「有問題我早就被隔離」。副市長黃珊珊補充，柯文哲去的時間不在可傳染期，場地也已清消。（編輯：屈享平）1110225