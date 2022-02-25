賴副總統：台南擁南科高鐵特定區雙引擎 前景可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北25日電）副總統賴清德今天出席「台南三井 MITSUI OUTLET PARK開幕儀式」。他致詞時指出，台南擁南科與高鐵特定區雙引擎，加上今天OUTLET開幕，定能精進台灣與日本在半導體產業、觀光產業等交流，台南未來前景可期。

三井不動產集團在高鐵台南站旁開設的「MITSUI OUTLET PARK台南」今天開幕，除賴副總統外，台南市副市長戴謙、副市長趙卿惠，民進黨立委郭國文、林宜瑾、日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史及台灣三井不動產董事長下町一朗等人也出席開幕活動。

總統府下午發布新聞稿指出，副總統致詞時表示，三井OUTLET開幕，代表台南與日本的關係更進一步，因為台南第一大外國觀光客來源就是來自日本，而國際上，台灣與日本的淵源最深，台南市與日本的關係最為密切，台南的食衣住行等也深受日本文化的影響。

他說，相信未來無論是在半導體產業、觀光產業或者是商務發展上，都可以更加精進台日之間的交流。

副總統表示，台南有雙引擎，一個是南科特定區，另一個是高鐵特定區，南科特定區除邀請台積電到台南投資，許多世界級的廠商也都宣布進駐南科。

他說，台南的發展越來越好，高鐵特定區在他與市長黃偉哲帶領的市府團隊接續努力下，也發展起來；加上台南有中央研究院南部院區與沙崙智慧綠能科學城，相信台南的未來，一定能如骨牌效應般，一塊疊著一塊、速度越來越快，「這個前景是可預期的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

副總統也說明當年招商經過，他表示，當年擔任台南市長時，現址一片荒蕪，因此聽說三井不動產有意在南部開發OUTLET時，便主動告訴下町一朗，台南每年觀光客超過2000萬人次，如果建設在高鐵特定區，未來交通定會非常方便。

副總統說，而後他在行政院長任內，也透過高鐵局及台灣招商事務所的協助，用設定地上權的方式如期簽約，經由大家的努力排除各種困難，三井OUTLET PARK終於如期完工。（編輯：林興盟）1110225