以俄烏開戰為艦 民眾黨籲台灣團結對付敵對勢力

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（中央社記者賴于榛台北26日電）俄烏開戰，台灣民眾黨今天譴責暴力，反對不人道戰爭行為，也呼籲台灣要以烏克蘭為鑑，團結對外，並須增加籌碼，強化在世界供應鏈中的定位，讓各國願意積極協助維護台海穩定。

烏俄軍事衝突持續擴大，民眾黨今天透過臉書表示，譴責暴力，更反對不人道的戰爭行為，烏克蘭介於北約與俄羅斯之間，台灣則夾在美國與中國中間，同屬地緣政治的戰略要地，都夾在地區強權中左右為難。

民眾黨說，這是台灣最大的挑戰，也是機會，台灣堅守西太平洋要衝，解放軍要進入太平洋幾乎逃不開國軍的嚴密監控，相反的，要是台灣淪陷，解放軍就能毫無顧忌地進出太平洋，搭載核彈頭的戰略彈道飛彈潛艦若直達舊金山近海，將對美國造成巨大壓力。

民眾黨分析，烏克蘭在陸上輸氣管的功能，被走海路的天然氣管線「北溪一號」、「北溪二號」取代後，烏克蘭對西歐國家的重要性降低，介入衝突的動力隨之變得消極。有鑑於此，台灣必須強化在世界供應鏈中的定位，提升經濟能力及軟實力，讓各國願意積極協助維護台海穩定。

民眾黨並指出，戰爭發生時，指望他國協助恐怕緩不濟急，烏克蘭在戰前獲得多國聲援，但當俄軍重兵入侵，沒有盼到真正的援兵，這般窘境也是為台灣敲響一記警鐘，台灣要達到國防自主，捍衛自身利益，不能只靠採購數千億元的武器，也不能一味期待外援，只有當台灣擁有強大戰力的軍隊，才能真正嚇阻敵人。

民眾黨指出，危機當頭，如何強化內部團結是重中之重，烏克蘭東西部政治對立嚴重，民眾甚至舉槍相向，消耗抵禦外敵的能力。

民眾黨呼籲，全台民眾必須團結對外，以抗疫的態度對付敵對勢力，不在同胞中製造敵人，用「同島一命」的精神共同守護台灣。（編輯：郭無患）1110226