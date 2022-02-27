賴清德：卑躬屈膝無法停止侵略 全民一心守護國家

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（中央社記者葉素萍台北27日電）副總統賴清德今天說，台灣和烏克蘭站在一起，正因彼此的國家都歷經艱辛，且強敵虎視眈眈，而捍衛國家、保護所愛的意志與決心，並無二致。用行動向世界證明，卑躬屈膝無法停止侵略，只有全民一心、自立自強，才能守護國家。

賴副總統晚間透過臉書發文談烏克蘭情勢，他說，武器戰車掠奪了生命與笑容，但打不垮一個挺身自救、全民抵抗的國家，更無法擊垮烏克蘭人民守護家園的堅強意志。

他說，地球的那一端，戰爭正殘酷的對峙著，而短短4天裡，台灣也彌漫著各式各樣的言論，這也是一場意志的戰爭，台灣已清楚表達對發動戰爭、武力侵犯行為的譴責，並會堅定地站在民主陣營，參與國際制裁。

副總統說，外界看到了俄羅斯撕毀協議、揮軍攻擊，也看到了砲火下的烏克蘭，有震驚悲傷，有煙硝火光，但更有團結強韌、頑強抵抗。

他說，烏克蘭挺住了第一波攻勢，並很快的武裝起來，即便各方聲援，還要一段時間才能陸續到位，而強勢的攻擊已經來到，但烏克蘭人為捍衛國家所展現的強悍與韌性，令世界震動。

賴副總統認為，自己的國家自己救，不是一句口號，而是要用血淚捍衛、用強韌團結去鑄造的全民意志，台灣也一樣，保衛國家民主自由的生活方式，是台灣的責任，因此，做好準備、壯大國家，就是台灣的意志與態度。

他說，台灣和烏克蘭站在一起，正因為彼此的國家都歷經艱辛，且強敵虎視眈眈，而捍衛國家、保護所愛的意志與決心，並無二致。用行動向世界證明，卑躬屈膝無法停止侵略，只有全民一心、自立自強，才能守護國家。他表示，聲援烏克蘭，為受苦的人祈禱，期盼有尊嚴的和平，早日來到。（編輯：黃國倫）1110227