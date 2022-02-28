更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

駁斥媒體報導情報失靈 國防部：密切掌握俄烏局勢

2022/2/28 11:45（2/28 12:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對媒體報導影射「國軍情報判斷失靈」，國防部28日表示報導內容不實。圖為26日烏克蘭士兵在基輔行經一輛燒毀的軍用卡車。（美聯社）
針對媒體報導影射「國軍情報判斷失靈」，國防部28日表示報導內容不實。圖為26日烏克蘭士兵在基輔行經一輛燒毀的軍用卡車。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北28日電）國防部今天表示，國軍密切關注俄烏局勢，掌握區域動態，三軍持續保持高度警覺與警戒，並對有關媒體報導影射「國軍情報判斷失靈」，報導內容不實，表達遺憾。

國防部今天發布新聞稿指出，國軍密切關注俄烏局勢，掌握區域動態，對於各種情況都會進行相關預判，同時完成國軍的應處作為。

針對媒體引述錯誤消息來源，影射「國軍情報判斷失靈」，報導內容不實，國防部表達遺憾。

國防部指出，因應俄烏軍事衝突發展及敵情威脅，三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密掌握台海周邊軍事動態，確保國家安全。值此重要時刻，「自己的國家自己防衛」，任何人都不應置身事外。

國防部強調，對於外界不斷紛沓而來，企圖影響台灣民心士氣的錯誤訊息，呼籲媒體謹慎引用，避免誤導社會視聽。（編輯：郭無患）1110228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族