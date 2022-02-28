駁斥媒體報導情報失靈 國防部：密切掌握俄烏局勢

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針對媒體報導影射「國軍情報判斷失靈」，國防部28日表示報導內容不實。圖為26日烏克蘭士兵在基輔行經一輛燒毀的軍用卡車。（美聯社）

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（中央社記者王慶剛台北28日電）國防部今天表示，國軍密切關注俄烏局勢，掌握區域動態，三軍持續保持高度警覺與警戒，並對有關媒體報導影射「國軍情報判斷失靈」，報導內容不實，表達遺憾。

國防部今天發布新聞稿指出，國軍密切關注俄烏局勢，掌握區域動態，對於各種情況都會進行相關預判，同時完成國軍的應處作為。

針對媒體引述錯誤消息來源，影射「國軍情報判斷失靈」，報導內容不實，國防部表達遺憾。

國防部指出，因應俄烏軍事衝突發展及敵情威脅，三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密掌握台海周邊軍事動態，確保國家安全。值此重要時刻，「自己的國家自己防衛」，任何人都不應置身事外。

國防部強調，對於外界不斷紛沓而來，企圖影響台灣民心士氣的錯誤訊息，呼籲媒體謹慎引用，避免誤導社會視聽。（編輯：郭無患）1110228