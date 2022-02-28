柯文哲：台烏不能完全類比 靠自己仍較安全

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「228事件75週年紀念會」28日在台北市228和平公園紀念碑前廣場舉行，現場由牧師祝禱，台北市長柯文哲（前右2）等全體出席者於鳴鐘後起立，向受難者默哀致敬。中央社記者謝佳璋攝 111年2月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）俄羅斯入侵烏克蘭爆發軍事衝突，美國態度備受關注。台北市長柯文哲今天說，台灣與烏克蘭有相同也有不相同，不能完全類比，但靠自己還是比較安全。

烏俄戰爭至今，美國在內的北大西洋公約組織（NATO）未出兵協助。柯文哲今天下午出席228事件75週年紀念會前接受媒體聯訪，被問及若台灣被入侵，美國是否會出兵時表示，台灣跟烏克蘭有類似的地方，但不完全一樣。

柯文哲指出，對美國而言，台灣戰略價值比較重要，且最起碼還有「護國神山」台積電。台灣與烏克蘭有相同也有不相同，不能完全類比，不過還是靠自己比較安全。

對於國民黨前主席洪秀柱對烏俄戰爭稱「誰是入侵者誰是受害者，不應該由我們來定義」，柯文哲強調，打人的、吵架先動手的一定不對，理由一大堆都沒有用，相信大多數國際社會成員都認為俄羅斯不對。

柯文哲說，日前已響應布拉格市長賀吉普發動的自由城市聯盟，聯名寫信對烏克蘭首都基輔表達支持，一定會聲援烏克蘭，台北市政府不可能派兵，但要醫療物資等協助，都會響應。

柯文哲提及，今年萬安演習，台北市會大規模地實施防空演習，例如小學生要怎麼躲等，已經要求兵役、警察、消防等局處開始寫計畫。（編輯：張銘坤）1110228