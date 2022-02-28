陸委會：中共錯將一中原則連結聯大2758號決議

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（中央社記者翟思嘉台北28日電）大陸委員會今天表示，中共一再錯誤地將「一中原則」與聯大2758號決議連結。但這一決議根本未處理台灣及其人民在聯合國體系代表權問題，也未處理台灣與中華人民共和國關係。

中國外交部長王毅今天在上海公報發表50週年紀念大會上發表視訊講話說，美國的「台灣關係法」與「對台六項保證」違背了美方在「中美三個聯合公報」中所做的承諾，違反了聯大2758號決議確立並為國際社會普遍遵守的一個中國原則，因此從一開始就是非法和無效的。

大陸委員會今天對此表示，從歷史事實、國際法及兩岸關係現況，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬是客觀現狀。

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陸委會稱，美方及國際社會重視台海安全，都未接受及認同北京當局的「一個中國原則」，中共任意曲解並對外散布其錯誤的「歷史權利」，企圖合理化其對台政治主張，政府絕不接受。

陸委會指出，中共始終不放棄武力解決兩岸問題，意圖侵犯中華民國台灣主權，已破壞台海現狀及區域和平穩定。在國際情勢複雜敏感的此刻，政府反對中方仍抱持非和平非民主及違反國際關係原則的思維與作為。（編輯：邱國強）1110228