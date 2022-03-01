朝野黨團譴責俄侵烏國 柯建銘：史上最快達成共識

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院朝野黨團今天發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土；民進黨團總召柯建銘說，朝野黨團半小時就達成共識，印象中這是有史以來，各黨協商決議文字最快的一次。

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院朝野黨團今天發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土，呼籲俄羅斯儘速停止軍事侵略，並要求政府參與國際社會合作，參與遏止侵略行徑，積極協助滯留民眾。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書發文指出，今天上午8時20分，他請國民黨立法院黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠及時代力量立法院黨團總召邱顯智，到議場後方，針對立法院如何表示對於俄羅斯入侵烏克蘭的立場，進行朝野協商。

柯建銘說，各黨在會議上幾乎沒有太多意見，只稍做文字修改，半小時內就達成了共識，印象中，這是有史以來，各黨協商決議文字，達成共識最快的一次，顯見朝野各黨對於聲援烏克蘭，以及譴責俄羅斯濫用武力侵略他國之行為，皆有高度共識，實屬難得。

此外，立法院會今天請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

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柯建銘說，蘇貞昌進行專案報告時，全程以宏亮且鏗鏘有力的語調，對在場立委及全台灣的人民報告，其中有2段話令人感動，例如「台灣的每一步，也牽動著世界的未來。屈辱與姑息不會換得和平，台灣絕不主動求戰、也不會啟戰，但我們一定積極備戰，堅定守護國家主權、自由民主，寸土不讓，保國衛民，絕不屈服」。

柯建銘指出，待蘇貞昌報告結束，全場不分黨派的立委，起立鼓掌，在這個歷史時刻，格外令人動容。台灣，是國際社會中不可或缺的良善力量。（編輯：翟思嘉）1110301