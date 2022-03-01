民眾黨微調禁酒駕條款 明定參選人例外提名條件

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（中央社記者郭建伸台北1日電）台灣民眾黨議員參選人日前爆出酒駕爭議，民眾黨日前明定酒駕行為者不予提名。但民眾黨中央委員會今天通過微調版本，明定未涉刑責、未達公共危險罪、未拒測，且初犯超過10年，這樣條件下可例外接受提名。

網紅四叉貓劉宇先前爆料，指民眾黨提名參選新北市第6選區議員的林致兵及桃園市第1選區議員被提名人陳品杰有酒駕前科；為弭平爭議，林致兵宣布退選，陳品杰則是退黨。

民眾黨2月11日曾公告禁酒駕條款，明定有酒駕行為者不予提名，提名後發現酒駕者，民眾黨得逕為撤銷提名；酒駕行為包括駕駛任何交通工具，無論屬刑事或行政不法，包括但不限於遭行政裁罰、刑事處罰、緩起訴或緩刑者。

禁酒駕條款明定，被提名人因酒駕行為而拒測者亦得撤銷提名，若在國外地區酒駕，經當地行政或司法機關認定後亦同。相關辦法也於2月16日的民眾黨中央委員會通過。

民眾黨今天中午召開中央委員會，下午則由秘書長謝立功偕文創部主任許甫、立院黨團副主任兼文創部副主任蔡峻維、國家治理學院副主任盧冠妃舉行記者會。

謝立功表示，外界相當關注民眾黨被提名人涉及酒駕問題，但其中也有很多人認為民眾黨規範太嚴格，可能連吃燒酒雞、薑母鴨都可能涉及酒駕。

謝立功表示，民眾黨依然採用高標準看待酒駕議題，但可以適度修改禁酒駕條款條文，中央委員會今天通過相關版本，對提名辦法第4條適度修正，增列酒駕不得提名的原則及例外規定。

謝立功表示，若黨員未涉刑責、未達公共危險罪、未拒測，且初犯超過10年，這樣的條件下可例外接受提名。

有關劉宇質疑民眾黨從酒駕零容忍變成可容忍，謝立功表示，酒駕零容忍是態度，原則仍是不希望酒駕行為，但考量更生人概念，若受到行政裁罰等於被處罰過。

謝立功表示，很多人都有志於公共服務，若規定太嚴格，會遠超過中選會及其他政黨標準，因此才會微調規定並在中央委員會通過。（編輯：林興盟）1110301