英系立委戴藍黃口罩 籲全民力挺烏克蘭

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民進黨立委羅致政（前排右起）、陳明文、王美惠等人2日上午在立法院議場前廣場舉行「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會，眾人在右手畫上烏克蘭國旗的顏色，並配戴印有烏克蘭國旗配色的口罩，表達對烏克蘭的支持。中央社記者鄭清元攝 111年3月2日

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（中央社記者王揚宇台北2日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發各界譴責。民進黨立委羅致政等多名英系立委今天戴上Stand With Ukraine的口罩及胸章，期盼全民一起站出來聲援烏克蘭，也希望在台灣街頭，隨時都能看到力挺烏克蘭的作為。

民進黨立委羅致政、陳明文、王美惠、蔡易餘、邱泰源、吳玉琴，及民進黨新北市議員彭佳芸、鍾宏仁、廖宜琨等人，今天在立法院議場前召開記者會，聲援烏克蘭。

記者會上，羅致政等人帶上Stand With Ukraine的口罩及胸章，並準備代表烏克蘭國旗顏色的藍色、黃色氣球，高呼「反侵略、要和平」、「榮耀歸烏克蘭」等口號。

羅致政說，今天辦這場活動，是希望台灣民眾一起參與聲援烏克蘭的行動，能在辦公場所、家中等處，彰顯藍色和黃色這2個代表烏克蘭國旗的顏色；此外，他們也募資製作一批「跟烏克蘭站在一起」的限量口罩，會放在各民代服務處，供民眾索取。

羅致政指出，俄烏戰事開始時，波蘭是第一個提供烏克蘭協助的國家，打開國門，接受來自烏克蘭的難民；台灣企業或民眾若要捐款協助，除了等行政院設立賑災專戶外，波蘭台北辦事處也提供經認證的人道NGO名單，呼籲民眾捐輸資源提供難民即時援助，共同幫助因侵略行為而受苦的人們。

陳明文則說，俄羅斯入侵烏克蘭，世界各國予以譴責，台灣人也應該站出來，希望停止屠殺、反對戰爭。

邱泰源指出，希望戰爭快結束，也一定要維護醫療人權，保護醫療院所及人員，讓他們可以好好救治傷患及病患。（編輯：蘇龍麒）1110302