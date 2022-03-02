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俄烏情勢 國防部：國軍戮力訓練隨時提升戰力

2022/3/2 15:02
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（中央社記者游凱翔台北2日電）國防部今天表示，俄羅斯及烏克蘭戰爭未解，共機仍持續擾台，對於國際安全情勢與敵情發展，國軍戮力建軍備戰訓練，提升軍備與國防戰力，不僅止戰，更讓全世界知道台灣不挑釁、愛好民主自由。

國防部官方臉書粉絲團「國防部發言人」下午上傳一支名為「國軍戮力建軍備戰，團結堅定守護國家」影片，並收錄戰機、船艦及各式軍備的操演實況。

國防部表示，俄烏戰事未見緩解，中共軍機仍持續侵擾台灣空域，對於國際安全情勢與敵情發展，國軍戮力建軍備戰訓練，提升軍備與國防戰力，不僅在於止戰，更要讓全世界知道，台灣不挑釁，愛好民主自由，是維持區域和平穩定重要且良善的力量。

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國防部指出，「毋恃敵之不來、恃吾有以待之」，國軍持續厚植國防建設，加速國防自主腳步，任何戰備訓練，都是在強壯防衛固守力量，為維護民主自由而戰備；另一方面，團結力量大，無形戰力的維繫也很重要，對於心理層面的建設絕不會鬆懈，務必堅定心防。

國防部強調，歷史經驗告訴大家，和平不能寄望敵人的善意，國家安全必須建立在自己有實力。「自己的國家自己防衛」，而堅實的國防戰力，除了精良武器裝備，更要有無可動搖、高昂的防衛意志，努力達成區域和平與台海安全的國防目標。（編輯：黃國倫）1110302

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