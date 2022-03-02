台鐵公司化草案 行政院擬3日院會通過

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（中央社記者賴于榛台北2日電）為推動台鐵改革，行政院會明天擬討論、通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，之後送立法院審議；其中備受關注的債務清零部分，初步規劃用償債基金方式進行。

2018年台鐵發生普悠瑪出軌事故，去年再發生太魯閣號事故，改革台鐵聲浪不斷，行政院長蘇貞昌也宣示一定改革台鐵。對此，交通部去年5月一度將台鐵公司化草案報行政院，但最後因基層反彈過大，政院要求持續溝通。

去年至今，經歷多場員工座談、工會溝通後，交通部2月25日將「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案送進政院，預計於明天的行政院會討論、通過。

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各界關注台鐵債務清零議題，交通部長王國材日前表示，工會希望可以一次將債務清償，但行政院認為對政府財務分配會有困難，目前初步規劃以償債基金的方式進行；他也保證，公司化後，台鐵員工薪資不受影響，升遷管道更順暢。

政院官員晚間對中央社記者表示，有別去年重新要求交通部持續溝通，未將草案送出政院，明天院會有望討論通過草案，送立法院審議，相關規劃將於明天院會後記者會對外說明。（編輯：楊蘭軒）1110302