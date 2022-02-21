改革台鐵 交長承諾只有公司化不會民營化

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部長王國材今天赴屏東潮州與台鐵員工座談，王國材重申推動台鐵公司化決心，並承諾台鐵不會走向民營化。

交通部發布新聞稿表示，今年1月起已陸續在基隆、宜蘭、新竹、台北、台中、彰化、嘉義、高雄、花蓮及台東等地區辦理台鐵員工座談，王國材親自主持，透過面對面的溝通與交流，讓台鐵員工了解政府並非為了公司化才公司化，而且要藉由營運組織的改革來奠基可以加速及落實安全改革的決心。

王國材今天在潮州基地與台鐵員工的座談雖是最後一場，王國材強調，交通部仍會努力與台鐵員工溝通、化解疑慮，台鐵走向公司化有政府的協助，未來只會更好。

王國材也承諾，台鐵未來不會走向民營化，是獨資經營的國營公司。

交通部多次以中華郵政公司、桃園機場公司與台灣港務公司改制作為台鐵公司化參考的前例，也提及日本、韓國鐵路也有類似的變革，希望台鐵員工了解，當組織改革後，公司有更大的自主權與決策權利，更有助於提升營運效率、彈性經營模式，及活化資產開發。

今天的座談會中，員工除關心薪資、福利及工作權益，也關切安全改革議題。王國材重申一定會站在和員工相同立場，全力保證每位同仁自身權益不會受損，並且會落實薪資合理化。

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另有員工表達政府要加強安全改革再談組織改革，王國材表示，安全改革和台鐵公司化都非常重要，兩項工作現在都刻不容緩的在做，但是公司化和安全改革、營運彈性有高度相關，藉由公司化使組織更富有彈性，提升組織效率及效能，可以加速及確保安全改革更能落實。

至於台鐵債務部分，王國材說會積極向行政院爭取，目前行政院就執行政府政策及公益性負擔等，每年約補貼新台幣57億元給台鐵，後續短期債務也將由政府負擔與基金承接方式辦理。（編輯：陳仁華）1110221