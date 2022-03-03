對美大批軍購 國防部：滾動組建最佳作戰效益兵力

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（中央社記者王慶剛台北3日電）國軍對美軍購大批軍備，國防部今天透過送交立法院的書面報告表示，將會在國軍總員額21.5萬人內進行滾動式調修三軍類型、編組、數量及官士兵配比，組建最符作戰效益之兵力結構。

國防部向立法院提出「對外購買及國防自製武器裝備之人力編制進行檢討及精進」報告表示，有鑑於國防部特別編列預算，規劃快速獲得國造自製各式精準飛彈及量產高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇平戰轉換能力，近期也因應兩岸情勢，向外國購買如戰機、戰車、自走砲及相關防禦武器等等，以提升台灣軍事防衛能力。

報告指出，但現行人員編制恐有不及裝備獲得量之疑慮，恐使後續聯隊成立及建軍受影響。

國防部指出，國軍兵力結構調整，是以「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，並依「打、裝、編、訓」之思維，結合武器裝備籌獲期程及國防資源分配，現階段於總員額21.5萬人內，滾動調修三軍部隊類型、編組、數量及官士兵配比，納入「國軍五年編裝需求規劃」逐年計畫性執行編裝調整，組建最符作戰效益的兵力結構。

國防部說，國軍民國111–115年兵力整建計畫內之相關軍售及國造自製等裝備建案，相關編組調整規劃均已納入編裝需求計畫，管制依計畫逐年執行。

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國防部指出，目前僅海軍岸置飛彈系統，包括迅雷、迅捷及空軍F-16V等2案，需視後續實際操作教範人力基準及機隊消長情形，在軍種員額內同步檢討老舊低效兵力裝備及不符編制效益的組織，釋出人力優先支應後續新興兵力需求。

國防部指出，國軍各項武器裝備籌獲，於建案作業階段，即已將人員組織及訓練做整體規劃，凡有助於提升武器裝備效能及國軍戰力，均納入國軍編裝需求規劃，滾動調整組織編裝，以滿足防衛作戰需求，有效提升國軍整體戰力。（編輯：蘇龍麒）1110303