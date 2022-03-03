綠盼蘇貞昌明施政報告及備詢順利 藍聚焦停電議題

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（中央社記者王承中、王揚宇台北3日電）立法院明天邀請蘇貞昌赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。國民黨團總召曾銘宗今天表示，將就教蔡政府該如何解決全國停電問題，細節待黨團大會黨團後決定。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，盼議事能夠順利進行，會見招拆招。

立法院2月25日開議時，朝野黨團協商決定明天邀請蘇貞昌赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在接受中央社記者訪問時表示，政府過去一再保障不缺電，但今天又發生全台大停電，影響將近550萬戶。

曾銘宗指出，去年台電就已發生過兩次大跳電，如今又發生全台大停電，卻沒有任何政務官要負責，因此明天國民黨團將針對全國停電問題，詢問蔡政府該如何解決。至於進一步的細節，待明天召開黨團大會討論後決定。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時說，明天是總質詢的第一天，台電在前一天出這種全國性的跳電意外，執政黨都不能接受了，更何況是在野黨；不知道國民黨明天的動作會到多大，如果影響到總質詢的話，屆時到現場在見招拆招、談看看。

鄭運鵬表示，台電出這種意外，對在野黨來說，最重要的就是質詢，問到政府難以招架，這是在野黨的戰場與武器，也希望蘇貞昌跟他們明天可以做最完整、即時的詢答，但不希望是用議事杯葛的方式，也希望議事能夠順利進行。（編輯：蘇龍麒）1110303