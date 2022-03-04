烏克蘭撤僑任務成功 第三輛專車抵波蘭

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部安排的第三輛烏克蘭撤僑專車，昨晚近7時已順利自西烏載運21名台僑與外籍配偶進入波蘭國境，目前除1位住在南烏台僑無意願離開外，旅居烏克蘭台僑已全數安全撤離。

外交部上午發布新聞稿指出，第三次撤僑專車共載運21人，除8名台僑外，還有13位外籍配偶，外交部基於人道救難考量，一視同仁，全數載運至波蘭，並請駐波蘭代表處及外貿協會基輔台貿中心派員前往烏波邊境接應照料。外交部後續將秉持相同原則，尊重台僑意願及依據其需求，提供返國或前往其他國家的必要協助。

外交部安排的第3輛烏克蘭撤僑專車，3日晚間近7時已順利自西烏載運21名台僑與外籍配偶，平安抵達波蘭邊關。（外交部提供）中央社記者黃雅詩台北傳真 111年3月4日

外交部指出，俄羅斯與烏克蘭戰事爆發後，外交部立即要求駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處、駐斯洛伐克代表處共同合作，並在外貿協會基輔台貿中心協助下，由政府三度安排專車撤離僑胞，搭乘撤僑專車或經駐處懇勸自行撤境的台僑，總計已達55位，目前除1位住在烏國南部的國人無意願離開外，台灣旅居在烏克蘭的僑胞已全數安全撤離。

外交部感謝波蘭及斯洛伐克兩國政府給予台灣民眾入境避難的便利與協助，同時肯定貿協駐基輔台貿中心、旅居烏克蘭的熱心僑胞及相關駐外館處人員的辛勞，積極聯繫安排台僑離境，確保旅烏台僑的人身安全。

外交部表示，目前在烏克蘭的撤僑工作已告一段落，後續將繼續與國際社會合作，共同推動烏克蘭的人道援助計畫，協助烏國人民早日重建家園。

外交部再次提醒民眾，目前烏克蘭戰事持續中，呼籲避免前往烏克蘭，同時強烈建議滯留在烏克蘭境內的民眾儘速離境，前往安全地區。如果民眾遇有緊急危難事宜，請立即主動撥打駐俄羅斯代表處緊急電話+7-969-008-6111；或撥打基輔台貿中心電話：+380-44-537-0982。（編輯：張均懋）1110304