烏克蘭捐款專戶已破億 線上多元支付達1911萬

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（中央社記者賴于榛台北4日電）財團法人賑災基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至4日上午8時收到破億善款，其中實體帳戶統計新台幣8379萬元，線上多元支付平台則有1911萬元，累計共1億290萬。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。

賑災基金會今天發布新聞稿指出，經統計，賑濟烏克蘭專戶截至4日上午8時善款已破億元，捐款方式大多以實體帳戶網路或ATM轉帳為主，金額達8379萬元；另外，3日開通挖貝線上多元支付平台後，也已收到1911萬元的捐款，整體累計共1億290萬。

賑災基金會指出，捐款帳戶開通以來，反應熱烈，收到許多回饋，有多位熱心民眾致電，表達欲號召親朋好友一起響應的善意，也為基金會工作人員打氣支持。

賑災基金會說，其中有民眾在社群媒體上分享，其年過80歲、久未出門的父親從新聞上抄錄善款帳戶資訊，拄著拐杖要親自到銀行去臨櫃匯款，這些善意支持，令人深刻感受到台灣人不分彼此的珍貴心意。

賑災基金會表示，自帳戶開通以來，有許多熱心民眾來電詢問捐款相關事宜，目前已將常見問題，連同最新消息及不含個資的專戶明細揭露於網站專區，民眾可上網查詢閱覽，或撥打捐款諮詢專線（（02）8912-7779）等方式詢問。（編輯：翟思嘉）1110304