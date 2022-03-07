韓豫平挪用加菜金遭判4年半 退輔會組專案小組協助

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（中央社記者王揚宇、劉世怡台北7日電）花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑定讞。韓豫平今天說，未將任何錢放入口袋，請求總統蔡英文等人協助，還他清白，尋求非常上訴及再審。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠說，從這案例看出，韓豫平沒有把錢放在自己的口袋，退輔會也已組成專案小組並每天開會，希望能有效幫助韓豫平。

韓豫平被控挪用演習加菜金，用以支付民間人士餐費。花蓮高分院依貪污罪判處韓男有期徒刑4年6月。最高法院2月14日駁回上訴定讞。

對此，民進黨立委劉世芳、管碧玲、蔡適應及林靜儀今天在立法院召開記者會，聲援韓豫平，並要求國防部一週內提出意見報告書，供未來韓豫平聲請再審或非常上訴。

韓豫平表示，他從軍一輩子奉公守法、清清白白，也從未在工作崗位上貪得一分一毛，而且這場餐會是指揮官宴請，自己是奉命受邀參加，更沒有拿一毛錢放進自己的口袋；請蔡總統、國防部長邱國正等人還他清白、給予協助，尋求非常上訴或再審，讓人民重拾對司法的信任與信心。

管碧玲則提到，當年前立委林益世貪污新台幣6300萬元，法院歸避收賄罪，輕判4年10個月徒刑，韓豫平卻僅因2880元被重判4年6個月，退休金腰斬，這是微罪重罰，希望韓豫平能獲得非常上訴的機會。

劉世芳說，這個案子其實很簡單，但法院的認定跟社會大眾的認知有所不同，今天也有其他立委到法務部幫韓豫平陳情，可見這個案子引起的效應很大，希望法院從法律公平性或是法律上怎麼處理微罪或重罪等，對社會大眾交代。

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受邀出席記者會的李文忠說，本案頂多是誤觸法網，但判決不符比例原則，而且之前有軍人或退伍軍人涉及間諜罪，所判的刑度還比這個輕；韓豫平是退伍軍人，退輔會理應關心，也已組成專案小組並每天開會，希望給予韓豫平有效的幫忙。

此外，國民黨黃復興黨部主委季麟連、韓豫平的女兒、國民黨多名立法委員今天赴法務部遞交陳情書，指判刑不符比例原則。法務部長蔡清祥表示，已指示所屬研究有無提起非常上訴的可能性。（編輯：黃國倫）1110307