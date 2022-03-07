援助烏克蘭 吳釗燮：政府正在思考更大方案

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外交部長吳釗燮（右2）、立法院副院長蔡其昌（右）、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）（左2），以及烏克蘭在台灣的僑民代表安多利（左）7日出席外交部國際記者會，會中吳釗燮宣布將提撥第一筆新台幣1億元款項。中央社記者張新偉攝 111年3月7日

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）台灣對烏克蘭的賑濟專戶捐款累積金額已達新台幣3億元，外交部長吳釗燮今天宣布提撥首筆1億元給波蘭政府指定的難民賑濟機構，用以幫助逃難到波蘭的烏克蘭難民。

吳釗燮透露，除了政府已透過波蘭捐贈的27噸醫療物資和民間愛心捐款，「政府正在思考一個更大的package（方案）來援助烏克蘭」，細節將等確認後公布。賑濟專戶的捐款接下來可望捐贈給同樣收容許多難民的斯洛伐克等周邊國家，但除透過雙邊模式捐給歐洲國家，也不排除透過歐盟機制合作。

外交部今天舉行「賑災烏克蘭」記者會，說明烏克蘭賑災專戶愛心款項用途。出席者包括吳釗燮、立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski），烏克蘭網紅佳娜與她的弟弟安多利（Anatolii BAkurov），以及歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）與多名捐款企業代表。

安多利說，他的很多烏克蘭男性朋友都已上戰場了，俄羅斯正在對烏克蘭進行大屠殺，但烏克蘭不會投降，「就算沒有任何武器，只用徒手我們也會一直戰鬥到底」。

高則叡表示，波蘭無條件接受「全部」烏克蘭難民穿越國境到波蘭避難，烏克蘭戰爭讓歐洲面臨二戰以來最嚴重的人道危機，在舉行記者會同時，已有100萬烏克蘭難民四處避難，很多母親帶著幼兒逃難，謝謝台灣政府與民間的即時伸援，「你們的慷慨與團結我們會銘記在心，謝謝台灣！」

蔡其昌指出，短短5天就募集到3億元，台灣人愛心能量很強，「有餘又願意分享就是有錢人」，每一分錢都會用到需要的人身上，「台灣能幫忙」的精神是一種善的循環，像當初我們捐贈口罩，後來我們缺疫苗，很多國家就主動捐贈我們疫苗。

媒體問到烏克蘭與中國關係很好，台灣支持烏克蘭是否有壓力？吳釗燮坦言，過去烏克蘭跟中國關係緊密，台烏也沒有互設代表處，彼此聯繫比較淡薄，但只要哪裡有難，台灣都會展示愛心，不管有沒有邦交或設代表處。

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對於台灣是否將接納烏克蘭難民來台，吳釗燮說，上週在立法院院會已提到，對於在台的烏克蘭學生與就業人士，他們家人若有需要來台，或需要延長台灣簽證，台灣政府一定幫忙到底，目前正研擬是否可協助烏克蘭人到台灣就學。

至於烏克蘭經濟部長期待與台灣擴大合作，吳釗燮說，只要願意跟台灣作朋友，不管是經貿或人文交流，台灣都很歡迎，不過現階段當務之急是協助烏克蘭的人道救援工作。（編輯：蘇志宗）1110307

外交部7日下午舉行國際記者會，部長吳釗燮（左）表示，2日開設烏克蘭賑災專戶募款，短短5天累積金額已達到新台幣3億元左右，將從賑災專戶提撥第一筆1億元款項，交給波蘭政府指定的賑濟烏克蘭難民專責單位。中央社記者張新偉攝 111年3月7日

外交部7日下午舉行國際記者會，部長吳釗燮宣布，將從烏克蘭賑災專戶提撥第一筆新台幣1億元款項，交給波蘭政府指定的賑濟烏克蘭難民專責單位，記者會上烏克蘭在台灣的僑民代表安多利（左）與烏克蘭網紅佳娜（右）出席與會。中央社記者張新偉攝 111年3月7日