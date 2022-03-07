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民眾黨
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民眾黨2/75

民眾黨：桃園市長初選結果 將與民調一起公布

2022/3/7 19:03
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（中央社記者郭建伸台北7日電）民眾黨桃園市長初選由黨秘書長謝立功對上立委賴香伶，APP投票至今天下午6時截止。民眾黨發言人張清俊表示，投票資料數據立即封存，將盡快舉辦第2次初選協調會確定民調方式，待民調出爐後一起公布結果。

台灣民眾黨日前開放海選2022桃園市長，由於秘書長謝立功、立委賴香伶協調不成，中央委員會決議舉辦黨內初選，6日、7日先進行黨員投票，並擇日舉辦全民調，最快3月中旬決定人選。

民眾黨發言人張清俊表示，桃園市長初選黨內投票今天下午6時截止，相關資料數據立即封存，待下一階段民調結果出爐後，一起對外公布最終結果。

張清俊表示，民眾黨將盡快舉辦第2次初選協調會，與兩位參選人協商民調施作的時間、方式及其內容，盼產生最佳人選，未來全力爭取桃園市民的認同。

民眾黨2月舉行的中央委員會議決議，由於謝立功與賴香伶都表達當仁不讓，堅決參選桃園市長，最後決議要以初選民調決定勝出，初選分為30%黨員投票、70%全民調，黨員投票日期為3月6日、7日。（編輯：蘇志宗）1110307

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