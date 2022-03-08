民進黨辦國際知識競賽 蔡英文邀請高中職學生參加

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨4月將舉辦「2022全國高中職國際知識競賽」，3月9日至30日開放線上報名；民進黨主席蔡英文為活動錄製宣傳影片，邀請對國際、外交、政經有興趣的高中職學生組隊參加。

民進黨國際事務部、青年發展部今天召開記者會，公布「2022全國高中職國際知識競賽」活動與報名細節。

民進黨國際事務部主任、立委羅致政表示，國際局勢快速變化，台灣民眾非常關心國際事務，從去年的競賽也可以發現，台灣各區域年輕人都對國際知識相當了解；民進黨盼培養青年學子觀察國際情勢的能力、拓展國際視野，帶著台灣走向世界。

民進黨發言人謝佩芬表示，去年民進黨國際部首度舉辦高中職國際知識競賽報名熱烈，共吸引了全國60所高中職、138支隊伍、超過400位學生參加，決賽當天民進黨主席蔡英文更親自出席頒獎，鼓勵高中生持續關注時事、培養國際素養。

今年第二次舉辦競賽，民進黨國際部決定將獎金加碼，冠軍隊伍將獲得獎金新台幣2萬元，歡迎更多高中職學生來挑戰。

民進黨青年發展部主任蔡沐霖說，高中職國際知識競賽已從去年打響招牌。民進黨從中國部兵推營、青年部國務青、婦女部、客家部及原民部都有辦理青年活動，多元均衡讓年輕人參與公共事務。高中生日後都是國家未來的棟樑，鼓勵大家多了解國際情勢及台灣的外交展望。

記者會上並播放蔡英文為這次活動特別錄製的宣傳影片，蔡英文在影片中問觀眾，是否知道立陶宛首都在哪裡、是否知道跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有幾個會員國；民進黨指出，競賽出題方向多元且又切合最新時事。

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謝佩芬進一步補充，這次2022全國高中職國際知識競賽一隊3人，須有一位校內指導老師，同校不限報名隊伍數。4月中將於北、中、南、東各區舉行初賽筆試，預計錄取各區前25%的參賽隊伍進入4月30日於台北舉行的最終決賽，決賽將採搶答制。所有參賽者都可獲得參賽證明。

活動將於3月9日至30日在官方網站（www.wqctaiwan.com）線上報名，相關資訊也會發布在民進黨、民進黨國際部、民進黨青年部的臉書及Instagram的官方帳號。（編輯：翟思嘉）1110308