俄烏戰爭 外交部：若中國錯估情勢攻台將付慘痛代價

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）立法院外交及國防委員會明天討論俄烏戰爭與台海情勢，外交部書面報告指出，俄烏情勢讓國際更關注台海安全，國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。

立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等人報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」；外交部提出的書面報告指出，台灣已於2月25日聲明譴責俄羅斯，並參與國際民主陣營對俄羅斯的經濟制裁。

外交部報告指出，俄羅斯把台灣等48國列入不友善國家與地區名單，主要是為了規避國際金融制裁，對於俄羅斯可能的反制裁作為，行政院已指示各部會穩定物價與追蹤原料供應，國安單位也會隨時監控台海周邊軍事動態，民眾無須過於憂慮。

報告指出，許多媒體提出「今日烏克蘭、明日台灣」類比，但台、烏本質不同，台灣具更重要的第一島鏈戰略位置，地理位置有台灣海峽的天然屏障，且台灣經濟實力影響力大，半導體產業佔國際供應鏈關鍵地位，中國若錯估情勢對台發動攻擊，必將付出慘痛代價。

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外交部報告並細數對烏克蘭的各種人道救援工作，包括第一批27噸醫療物資已在3月4日交由波蘭政府戰略儲備署協助轉運烏克蘭方面使用，2日成立賑濟烏克蘭難民專戶，第一筆善款新台幣一億元將贈與波蘭政府指定的協助難民專責機構。

外交部報告指出，外交部3月7日至18日開放接受民間捐贈物資，募集完成後將儘速寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民，目前也在研議後續協助烏克蘭的具體方案，與國際理念相近國家攜手幫助烏克蘭。（編輯：謝佳珍）1110309