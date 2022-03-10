高考二級僑務行政等3類科 113年起英檢納應考資格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）考試院今天表示，為配合雙語國家政策，院會修正通過公務人員高等考試二級考試僑務行政、文化行政、新聞等3類科，從113年起，應考人須在報名期間前3年內通過英檢，才可應考。

考試院透過新聞稿表示，為落實雙語國家政策，從考選端鼓勵及要求應考人強化英語實力，已在110年6月修正發布公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則，針對高考三級業務中，涉外性較高的類科增訂通過英語能力檢定為應考資格條件。

考試院說，考量高考二級的應考資格學歷條件為碩士學位，及格人員取得的任用職等為薦任第七職等，都較高考三級更高。因此，業務涉外性高的類科應考人，也應具備一定程度的英語能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考試院表示，因此草案中明定，從113年1月1日起，僑務行政、文化行政及新聞等3類科的應考人，須在報名期間前3年內，曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8種之一的英檢測驗，且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構一定等級，才可應考。

另外，考試院說，因應住宅法制定公布，國民住宅條例配合廢止，因此修正建築工程類科應試專業科目三「營建法規」內容，不再列考國民住宅條例。考量公文寫作能力宜經由實作學習與精進，且這項考試應考人都是碩士學歷，應已具相當程度的語言理解及應用等能力，各類科普通科目國文刪除列考公文及測驗。（編輯：翟思嘉）1110310