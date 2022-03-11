大彎北段議題柯文哲開砲 營建署：不宜僥倖勿助炒房

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）台北市中山區大彎北段違規宅爭議延燒，台北市長柯文哲今天再次開砲，認為營建署「不滿意要提早講」；營建署下午發布新聞稿表示，已多次提及代金數額僅5萬元不合理，請市府不宜有僥倖心態，積極改進，別助長炒房。

營建署日前指出，大彎北段商業宅嚴重違規，市府統計有高達1678戶民眾違規作住宅使用，這種情形已經存在數十年，經過監察院105年糾正市府，指北市府長期消極放任商業宅狀況，未通盤檢討都市計畫；此外，大彎北段每坪市價超過百萬，變更代金僅交新台幣5萬多元，社會觀感不佳。

柯文哲今天上午受訪時談到此事，表示內政部營建署如果對數字不滿意，就要提早講，而不是相關公文拖了2年多，突然說對數字不滿意。

營建署對此發布新聞稿嚴正澄清，109年內政部都委會早已決議請市府補充有關變更娛樂區為商業區的必要性、回饋措施適當性、實際執行的配套措施，以及透過都市計畫變更手段處理違規使用等議題。

新聞稿表示，在都委會專案小組審議過程中，有關主要計畫變更娛樂區為商業區24.15公頃，當地住戶及民意代表不斷陳情加速辦理及代金數額應再降低。市府則補充說明，過去評估的代金約每坪16.18萬元，再提請台北市都委會決議通過為每坪5.21萬元，且代金議題屬於細部計畫範疇，將在細部計畫予以規定。

不過與會委員認為，代金數額與配套措施有違通案性回饋比例及原則，需要明確提出理由，因此專案小組先請市府補充原主要計畫功能定位、都市計畫歷程、市府欲達成的政策目標，以及變更後對當地環境效益等，提大會討論決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

營建署強調，都委會早在108年11月、109年2月及4月間的專案小組討論過程中，均已提及代金數額不合理、缺乏配套措施，以及109年10月大會決議請市府針對「回饋措施之適當性」提出處理違規住宅使用的解決對策，並非今天才說「變更代金僅交5萬元，明顯偏低不合理」。

營建署表示，還是希望市府趕快依照都委會決議，提出合理代金機制及相關配套措施，內政部也願意協助市府，儘速完成都市計畫審議作業。（編輯：翟思嘉）1110311