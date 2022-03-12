批蒲亭選擇戰爭 AIT孫曉雅：烏克蘭人民終將獲勝

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（中央社記者游凱翔台北12日電）俄羅斯入侵烏克蘭，美國在台協會今天表示，團結就是力量，俄羅斯總統蒲亭選擇戰爭，美國則與烏克蘭站在一起，並強調，這場預謀戰爭師出無名，美國將與全球盟友和夥伴一起支持烏克蘭人民保衛自己的國家。

美國在台協會今天發布「團結就是我們的力量：蒲亭選擇戰爭，而我們與烏克蘭站在一起」新聞稿。處長孫曉雅表示，自這場戰爭開始以來，有兩個面向愈來愈清晰。首先，烏克蘭人民不會放棄，其次，俄羅斯人民本身，包括許多俄羅斯士兵，並沒有完全支持這場戰爭，世界的領導人也團結起來因應這場由俄羅斯發起的戰役。

「蒲亭師出無名的戰爭預謀」，孫曉雅指出，蒲亭對這次攻擊行動已計劃多時，他有系統的將超過15萬名士兵和軍事裝備部署到烏克蘭邊境，將戰備用血供應到位，並建置野戰醫院，均明示其意圖。他更將美國與盟國及夥伴為解決其所造成安全疑慮，所做一切善意努力拒於門外，也拒透過外交和對話來避免不必要的衝突和人民的苦難。

孫曉雅提到，現今是自第二次世界大戰以來，歐洲安全與民主理想面臨的最重大挑戰時刻之一，美國與盟國夥伴攜手團結，統合一致，透過密切協調，作為一個團體來因應俄羅斯和烏克蘭的衝突，並向烏克蘭提供援助，制定廣泛而大規模的應對措施，並重申美國對北約的承諾。

此外，美國在印太地區的盟友和夥伴，包括台灣，是一系列因應作為中不可或缺的一部分，印太夥伴在烏克蘭人民需要幫助時發揮重要作用，並有力拒絕和譴責蒲亭行為。台灣向烏克蘭提供人道援助，台灣的公司也已參與對俄出口管制措施，並承諾透過財政援助烏克蘭難民。

孫曉雅指出，接下來幾天、幾週和幾個月，對烏克蘭人民來說將會極其艱難。蒲亭給烏克蘭人民帶來巨大痛苦，但烏克蘭人民已獨立30年，他們一再表明不會容忍任何人造成他們國家倒退。

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在面對武裝侵略時，烏克蘭人民已展現深刻的勇氣，以及透過全民努力，落實民間防衛備戰的重要性。對於美國和台灣，所有人都可以從中學習，且全世界都在密切關注這場衝突，如果俄羅斯軍隊犯下暴行，美國與盟友和夥伴將利用所有可追究責任的國際機制，使俄羅斯軍方及民間領導人承擔應負的責任。

孫曉雅強調，在這個充滿不確定性時期，美國與盟友和夥伴共享民主價值使大家團結面對挑戰。無論需要一周、一個月還是一年的時間，相信烏克蘭人民終將獲勝，美國將與全球盟友和夥伴一起繼續支持烏克蘭人民保衛自己的國家。（編輯：郭無患）1110312