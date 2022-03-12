時代革命助攻 蔡總統IG追蹤數超越柯P居政治首位

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總統蔡英文的Instagram追蹤人數，突破92.5萬，成為IG追蹤數最多的台灣政治人物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文的Instagram（IG）追蹤人數，從2020總統大選以來增加超過41萬人、突破92.5萬；日前已超越台北市長柯文哲，成為IG追蹤數最多的台灣政治人物。

根據社群平台業者調查，相較臉書、台灣的IG使用者以年輕人居多。政治人物IG經營效果最顯著的是柯文哲、粉絲數92萬，蔡總統的IG追蹤數後來居上，似可作為年輕族群支持力量的消長觀察。

民進黨社群中心主任范綱皓下午受訪表示，蔡總統這兩年透過IG持續接觸過去政治圈鮮少互動的族群，例如：潛水圈、植物圈（綠手指），不斷與「異溫層」互動，方能吸引新追蹤者增加互動範圍。

范綱皓說，在聲援台灣運動員、香港議題、烏克蘭情勢等關鍵議題以及國慶演說，蔡總統以堅定立場適時發聲，也搏得年輕人支持。

范綱皓說明，蔡總統近日在IG發文，呼籲民眾進影廳支持香港紀錄片時代革命，並請網友轉發、分享；這則貼文超過10萬讚，甚至達到4.4萬次轉發，成為蔡總統IG史上最高紀錄，更獲得大批台、港網友的支持。

范綱皓說，蔡總統在IG雖然常展現比較輕鬆、真實一面，但沒有失去「總統高度」，在關鍵時刻用堅定立場展現「守護台灣」的態度，在國際動盪之時穩定人心，讓年輕人感到信任。（編輯：林克倫）1110312