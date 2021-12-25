路透社專題介紹蔡總統：不屈服於中國的領袖

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（中央社台北25日綜合外電報導）路透社24日推出專題，以「不屈服於中國的領袖」（The leader who's standing up to China）介紹總統蔡英文，詳述蔡總統如何邁入政壇，以及大選失敗後翻身勝選的歷程。

這篇最新「T-Day：台灣戰役」（T-DAY: The Battle for Taiwan）系列報導稱，2020年1月，在她當選連任的前夕，台灣總統蔡英文站在支持者面前，對於中國提出嚴厲警告：要當心。這和蔡總統過往的演說風格大不相同，她過去一向比較溫和沉穩，但這次不一樣。

蔡總統以激情方式投入選戰，聚焦於2019年震撼香港的民主抗爭活動，來喚起台灣民眾對接受中國統治的憂心。當時北京正向台灣施壓，要求台灣接受其對香港承諾實施的有限自主模式「一國兩制」。但蔡總統指出，中國對香港的承諾出爾反爾，台灣絕不能屈服。

蔡總統在選前之夜壓軸致詞時表示，「香港的年輕人用他們的生命跟血淚為我們示範了一國兩制不可行」，支持者歡呼應和，有些人揮舞著香港反送中運動的黑白旗。蔡總統接著說：「明天我們要讓所有的人都看到，台灣為世界守住這一座民主堡壘。」

路透社指出，這次演說是蔡總統明顯轉變的展現。一名親近幕僚表示，蔡總統2012年第一次參選總統吞敗，原因之一就是她避談與中國的僵局。往後幾年，她從先前的失敗中記取教訓，利用台灣快速成長的國家認同感，壓倒性連任成功。

蔡英文2012年以首位女性候選人身分參選總統失利，不敵競選連任的國民黨籍候選人馬英九，而曾長期執政的國民黨主張改善兩岸關係。她的選戰主軸在內政，未闡述她對台灣國家地位問題的主張，因而疏遠了獨派選民。總統府資政姚嘉文說：「她就是沒有跟大家講清楚。」

在選前，蔡英文訪問美國的結果不如預期順利。姚嘉文說，蔡英文告訴他，她覺得美國官員「對她的印象不是非常好」。她希望藉訪美來對美方表達，她決心維護台海和平及穩定，但華府有些官員表示，擔心她若當選會使對中國的關係惡化。

落選的那天夜晚，她在下著大雨的新北市發表敗選演說時，拋棄一貫的冷靜，激情號召選民不要失去希望。「我們必須樂觀地，繼續為台灣這塊土地打拚」，她接著深深一鞠躬，年輕的支持者在雨中落淚。

隨著民眾對國民黨的反對情緒升高，蔡總統在2016年順利當選，成為台灣第一位女總統。從過去的敗選中記取教訓，如今她對台灣的國家認同直言無隱。姚嘉文說：「在過去，她並不是反對這樣的主張，只是沒有過於強調。」

隨著蔡總統進入第二任期，台灣的主要問題在擔心中國日益好戰。蔡總統領導的台灣2350萬人民夾在美、中兩大強權互爭優勢之間。中國國家主席習近平將收復台灣視為復興中國強權地位的基本條件，一再強調必要時會動用武力讓台灣屈服。

正如兩人對台灣前途問題的主張南轅北轍，蔡總統（1956年生）和習近平（1953年生）雖然年齡相差不大，但兩人的經歷天差地別。

蔡總統曾在西方名校留學，能說一口流利英文，常利用社群媒體與支持者溝通。習近平是共產黨知名革命家之子，出身於共產黨龐大官僚體系，平日只出席嚴格遵照劇本演出的活動。

報導以「辣台妹」（Spicy Taiwanese sister）介紹蔡總統。不同於習近平總是隻身出席精心演練過的活動，蔡總統會上街頭擁抱支持者，對於自拍的請求幾乎來者不拒。

相較習近平的私生活被重重戒護，蒙上面紗，熱愛動物的蔡總統總是抱著家中的貓貓狗狗出鏡。今年中秋節，蔡總統在IG發文，張貼她和玉兔一起吃月餅的卡通畫，提醒台灣人病毒沒有假期，在中秋連假也要落實防疫措施。

儘管蔡總統在公開場合發表演說仍稍嫌僵硬，但一名與她相熟的駐台外交人員說，她私下其實風趣且具人格魅力。

路透社專題追溯蔡總統崛起的關鍵時刻，直到現在成為世界地緣政治的要角之一，內容引用外交官、幕僚和社運人士等的說法，以及蔡總統自傳。對於這篇專題，蔡總統未發表評論，中國政府也未回應記者的提問。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101225