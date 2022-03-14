法製幻象零附件取得不易 空軍：妥善率沒問題

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（中央社記者游凱翔台北14日電）幻象戰機今天失事，所幸飛官成功跳傘，由於法國製造的幻象戰機向來存有零附件取得不易問題，外界關注妥善率。空軍今天表示，空軍對後勤要求從來沒區分，雖曾因疫情延遲零附件，但整體妥善率沒問題。

新竹空軍基地1架幻象2000戰機（機號2017），上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校成功跳傘，經送醫院檢查後無大礙，軍方初步判斷為機械故障，但確切肇因仍待打撈機體、訪談飛官後才能釐清。

空軍司令部下午舉行記者會，有媒體關切，由於幻象戰機為法國製造，但相對於國軍大部分均使用美造的軍事裝備，維修保養及零附件相對不易，是否會影響幻象戰機的戰演訓任務。

空軍督察長柳惠千少將回應，幻象雖然是法國製，並以商售模式來台，但空軍對後勤的品質要求從來沒有區分，日前因為疫情影響導致一些零附件、器材運補遲了一點，但現在已恢復正軌，對於幻象機隊的整體妥善率供需沒有任何問題。

另外，據傳空軍針對部分幻象戰機封存不飛，並將其封存的零附件暫時拆下供給其餘執行戰演訓任務的幻象。

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國防部官員告訴中央社記者，幻象戰機零附件取得不易，非如F-16戰機隊數量龐大且是美製配備，因此在此情況下，會以俗稱「拆拼」的方式借調已封存戰機零件，並供給飛行時數較少的幻象，以維持戰備能量。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，幻象戰機的壽命雖然已到中壽期，但並不影響服役及戰備任務，雖然法國原廠對於幻象戰機的零附件存有報價過高等問題，但空軍也都有應對方式，以利進行全機隊管理，讓零附件供應無虞。（編輯：林興盟）1110314